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Рязанские водолазы обследовали дно в местах купания на реке Пет
Работы проводились 26 апреля специалистами областной поисково-спасательной службы на воде в селе Потапьево Пителинского муниципального округа. Также на участке разместят необходимое для сезона обородувание. «После весеннего половодья на дне могут находится опасные предметы. Как правило, это коряги, бытовой мусор, много стеклянных бутылок и автомобильные баллоны. Мы получили разрешающий документ на право пользования зоной отдыха», — отметил начальник отдела ГО и ЧС местной администрации.

Рязанские водолазы обследовали дно в местах купания на реке Пет. Об этом пишет ИД «Пресса».

Работы проводились 26 апреля специалистами областной поисково-спасательной службы на воде в селе Потапьево Пителинского муниципального округа. Также на участке разместят необходимое для сезона обородувание.

«Каждый год перед началом купального сезона к нам приезжают водолазы поисково-спасательной службы и обследуют дно. После весеннего половодья на дне могут находится опасные предметы. Как правило, это коряги, бытовой мусор, много стеклянных бутылок и даже автомобильные баллоны иногда находим. Дно обследовали убрали опасные предметы. Мы получили разрешающий документ на право пользования зоной отдыха», — отметил начальник отдела ГО и ЧС местной администрации Алексей Левочкин.