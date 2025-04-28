Рязанские водолазы обследовали дно в местах купания на реке Пет. Об этом пишет ИД «Пресса».
Работы проводились 26 апреля специалистами областной поисково-спасательной службы на воде в селе Потапьево Пителинского муниципального округа. Также на участке разместят необходимое для сезона обородувание.
«Каждый год перед началом купального сезона к нам приезжают водолазы поисково-спасательной службы и обследуют дно. После весеннего половодья на дне могут находится опасные предметы. Как правило, это коряги, бытовой мусор, много стеклянных бутылок и даже автомобильные баллоны иногда находим. Дно обследовали убрали опасные предметы. Мы получили разрешающий документ на право пользования зоной отдыха», — отметил начальник отдела ГО и ЧС местной администрации Алексей Левочкин.