Рязанская область заняла 35 место в рейтинге регионов по платежной дисциплине
Доля просроченной задолженности юрлиц в Рязанской области на 1 марта 2025 года составила 2,10%. Прирост корпоративного портфеля за 12 месяцев достиг -3,60% - на регион приходится 0,41% от общероссийского объема. Согласно данным исследования, Чукотка, Магаданская область и Камчатка лидируют в рейтинге по платежной дисциплине бизнеса. Больше всего просроченных задолженностей у юрлиц в Ненецком автономном округе и Дагестане.
Рязанская область заняла 35 место в рейтинге российских регионов по платежной дисциплине бизнеса. Соответствующую информацию в понедельник, 28 апреля,
Доля просроченной задолженности юрлиц в Рязанской области на 1 марта 2025 года составила 2,10%. Прирост корпоративного портфеля за 12 месяцев достиг -3,60% - на регион приходится 0,41% от общероссийского объема.
Согласно данным исследования, Чукотка, Магаданская область и Камчатка лидируют в рейтинге по платежной дисциплине бизнеса.
Больше всего просроченных задолженностей у юрлиц в Ненецком автономном округе и Дагестане.