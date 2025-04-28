Рязанка возмутилась состоянием дороги до Ухолова
По словам автолюбительницы, ехать по ней невыносимо, дребезжит вся машина, также нет связи и асфальт «будто рассекли плетью». «Грешная земля между Ряжском — Ухолово и Сторожилово», — говорится в посте. Женщина призвала губернатора Павла Малкова посетить данный участок на легковом автомобиле и добавила, что проехать по нему можно только на джипе при низкой скорости.
Рязанка возмутилась состоянием дороги до Ухолова. Информация размещена в соцсетях.
По словам автолюбительницы, ехать по ней невыносимо, дребезжит вся машина, также нет связи и асфальт «будто рассекли плетью».
«Грешная земля между Ряжском — Ухолово и Сторожилово», — говорится в посте.
Женщина призвала губернатора Павла Малкова посетить данный участок на легковом автомобиле и добавила, что проехать по нему можно только на джипе при низкой скорости.