Рязанцы рассказали о водителе автобуса, зажавшем дверьми голову пассажирки
Инцидент произошел на улице Советской армии на маршруте № 47. «Водитель закрыл дверь и зажал голову и шею пассажирки, тронулся с места, пока другие пассажиры не крикнули ему остановиться и открыть, он бы и не опомнился», — говорится в посте.
Рязанцы рассказали о водителе автобуса, зажавшем дверьми голову пассажирки. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Инцидент произошел на улице Советской армии на маршруте № 47.
«Водитель закрыл дверь и зажал голову и шею пассажирки, тронулся с места, пока другие пассажиры не крикнули ему остановиться и открыть, он бы и не опомнился», — говорится в посте.