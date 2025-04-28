Рязанцы пожаловались на столб черного дыма и запах гари
Кадры сделаны утром в понедельник, 28 апреля, на улице Прижелезнодорожной. «Воняет ужасно, глаза аж слезятся! И это ведь не заводы между прочим. А жители города что-то жгут. Вот спасибо подышали!!», — говорится в посте.
Рязанцы пожаловались на столб черного дыма и запах гари. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Кадры сделаны утром в понедельник, 28 апреля, на улице Прижелезнодорожной.
«Воняет ужасно, глаза аж слезятся! И это ведь не заводы между прочим. А жители города что-то жгут. Вот спасибо подышали!!», — говорится в посте.