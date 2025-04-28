Рязанцы пожаловались на разваливающийся забор больницы № 5
На фотографиях можно увидеть, что забор давно не красили, кирпичи частично вывалились из основания. Рязанка отметила, что забор в таком состоянии она заметила на улице Энгельса. «Улицу с тротуаром отремонтировали, а забор как бельмо», — написала девушка.
Рязанцы пожаловались на разваливающийся забор больницы № 5. Фото забора с жалобами появились в соцсетях.
На фотографиях можно увидеть, что забор давно не красили, кирпичи частично вывалились из основания. Рязанка отметила, что забор в таком состоянии она заметила на улице Энгельса.
«Улицу с тротуаром отремонтировали, а забор как бельмо», — написала девушка.