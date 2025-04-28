Рязанцы досрочно получат пенсию из-за майских праздников
Рязанцам, которые получают пенсию через банк, деньги за май перечислят 6 мая. Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Рязанцы, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 мая. С этого же времени ее можно будет получить в кассе почтового отделения. Доставка выплат через почту продлится до 25 мая.
Рязанцы досрочно получат пенсию из-за майских праздников. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщила пресс-служба регионального отделения СФР.
Рязанцам, которые получают пенсию через банк, деньги за май перечислят 6 мая.
Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, по старости и по инвалидности.
Рязанцы, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 мая. С этого же времени ее можно будет получить в кассе почтового отделения. Доставка выплат через почту продлится до 25 мая.