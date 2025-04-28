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Рязанцам рассказали об обязательном сокращенном рабочем дне перед праздниками
Начальство должно сделать такой день короче, но для некоторых сотрудников есть свои особенности. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. При этом Кодекс не делает исключений из этого правила. Однако это не касается непрерывно действующих организаций или работ. В то же время переработку должны компенсировать дополнительным отдыхом или оплатой.

Рязанцам рассказали об обязательном сокращенном рабочем дне перед праздниками. Об этом пишет SuperJob со ссылкой на юриста Александра Южалина.

По его словам, начальство должно сделать такой день короче, но для некоторых сотрудников есть свои особенности.

Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. При этом Кодекс не делает исключений из этого правила. Следовательно, и для обычных работников, и для тех, кто работает удаленно, и для работников-совместителей или для тех, кто работает на условиях неполного рабочего времени, предпраздничный рабочий день сокращается на один час.

Однако это не касается непрерывно действующих организаций или работ. В то же время переработку должны компенсировать дополнительным отдыхом или оплатой.

1 мая по закону — нерабочий праздничный день. Следовательно, 30 апреля должен быть сокращен на один час.