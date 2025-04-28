Рязанца осудили за поддельное водительское удостоверение
В декабре 2024 года 20-летний житель Сараевского района приобрел у неустановленного лица фальшивые права на свое имя, которые хранил и в январе 2025 года предъявил сотрудникам полиции во время остановки его автомобиля. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев с установлением определенных ограничений. Приговор в законную силу не вступил.
Рязанца осудили за поддельное водительское удостоверение. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В декабре 2024 года 20-летний житель Сараевского района приобрел у неустановленного лица фальшивые права на свое имя, которые хранил и в январе 2025 года предъявил сотрудникам полиции во время остановки его автомобиля.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев с установлением определенных ограничений.
Приговор в законную силу не вступил.