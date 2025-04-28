Россиян предупредили о магнитных бурях на майские праздники
Предварительно, по данным специалистов, 1 мая ожидается повышение геомагнитной активности до 4 баллов по Kp-индексу, что соответствует «оранжевому» уровню предупреждения. Это состояние может ощущаться метеочувствительными людьми. 2 мая прогнозируют магнитную бурю класса G1 (слабая). Отмечается, что в такие дни возможно ухудшение самочувствия, а также незначительные сбои в работе спутниковых систем и радиосвязи. 3-4 мая — благоприятный период для отдыха.
Россиян предупредили о магнитных бурях на майские праздники. Об этом 27 апреля
Предварительно, по данным специалистов, 1 мая ожидается повышение геомагнитной активности до 4 баллов по Kp-индексу, что соответствует «оранжевому» уровню предупреждения. Это состояние может ощущаться метеочувствительными людьми.
2 мая прогнозируют магнитную бурю класса G1 (слабая). Отмечается, что в такие дни возможно ухудшение самочувствия, а также незначительные сбои в работе спутниковых систем и радиосвязи.
3-4 мая — благоприятный период для отдыха.