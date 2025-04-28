РГРТУ подготовит специалистов мирового уровня в сфере искусственного интеллекта

Рязанский радиотехнический университет вошел в число 20-ти российских вузов-получателей федеральной субсидии на подготовку топ-специалистов в сфере искусственного интеллекта. В ближайшие три года университет получит более 45 млн рублей на реализацию передовых образовательных программ в данной сфере.

Проект «Топ-ИИ» является частью федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» (входит в состав национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»). Проект реализуется Минцифры и Минобрнауки России. Его цель — подготовка разработчиков, архитекторов данных и систем, аналитиков и исследователей. Вузы-победители должны будут открыть у себя такие программы уровня бакалавриата или базового высшего образования.

«РГРТУ имени В. Ф. Уткина вошел в состав получателей субсидии проекта „Топ-ИИ“. Это большая ответственность для нашего университета за качество подготовки специалистов новой формации. Искусственный интеллект — одна из наиболее перспективных технологических отраслей, вместе с нашим индустриальным партнером, группой компаний „Т1“, мы будем стремиться создать образовательную модель, которая будет отвечать вызовам технологического лидерства. Уверен, что для наших будущих студентов проект „Топ-ИИ“ откроет новые перспективы профессиональной реализации», — отметил и. о. ректора университета Сергей Банников.

К 2030 году планируется подготовить более 10,2 тысячи высококвалифицированных специалистов по ИИ.

Летом 2025 года направления подготовки, входящие в контур проекта «Топ-ИИ» будут готовы к приему абитуриентов.

Фото: группа РГРТУ ВКонтакте.