При пожаре в Рязанской области погиб мужчина
Информация о пожаре поступила 27 апреля в 03:53. Горел жилой дом в деревне Чесменка Михайловского округа. В тушении участвовали восемь человек, привлекалось четыре единицы техники. При пожаре погиб мужчина 1954 года рождения. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.
При пожаре в Рязанской области погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
Информация о пожаре поступила 27 апреля в 03:53. Горел жилой дом в деревне Чесменка Михайловского округа.
В тушении участвовали восемь человек, привлекалось четыре единицы техники.
При пожаре погиб мужчина 1954 года рождения.
Площадь пожара составила четыре квадратных метра.