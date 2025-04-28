Погибший при стрельбе на заводе в Рязани просил помощи и говорил, что ему больно

В понедельник, 28 апреля, продолжился допрос свидетелей по делу о двойном убийстве на «Рязаньмонтажзаготовке», в котором обвиняется Михаил Шарапов. Об этом сообщила корреспондент РЗН. инфо из зала Областного суда.
На заседании допросили фельдшера, которая отвечала на вызов об огнестреле на территории завода 18 июня. По ее словам, когда бригада зашла в помещение, где раненый племянник Михаила Шарапова Николай лежал на полу, тот бормотал, что ему больно и просил помощи. Николая отвезли в медучреждение.
Также допросили свидетеля, который снимал у Шарапова гараж на территории завода. По словам мужчины, договоренность о снятии помещения была устной, оплата производилась ежемесячно и наличными, в размере 65 тысяч рублей. Свидетелю отключали электричество на месяц. По его мнению, между подсудимым и его родственниками возник личный конфликт, поэтому свет и отключили.
Также на заседании зачитали протоколы осмотра места преступления. Согласно ему, на момент приезда специалистов, тело погибшей бухгалтера было еще теплым.
Напомним, летом 2024 года Михаил Шарапов убил из ружья генерального директора и бухгалтера завода «Рязаньмонтажзаготовка». Бухгалтер погибла на месте, гендиректора предприятия не смогли спасти врачи, тот скончался в больнице.
Подсудимый настаивал, что в племянника, гендиректора завода, выстрелил случайно, когда тот пытался отобрать ружье. На судебных заседаниях он признал вину за убийство бухгалтера, выстрел в племянника он и его защита просила переквалифицировать на причинение смерти по неосторожности.
Свидетели по уголовному делу рассказали суду, что Шарапов убивал молча. Предварительно обвиняемый предупредил внука, чтобы тот не приезжал на завод в день трагедии.
Подробнее о деле можно узнать в сюжете.