Погибший при стрельбе на заводе в Рязани просил помощи и говорил, что ему больно

Напомним, летом 2024 года Михаил Шарапов убил из ружья генерального директора и бухгалтера завода «Рязаньмонтажзаготовка». Бухгалтер погибла на месте, гендиректора предприятия не смогли спасти врачи, тот скончался в больнице. Подсудимый настаивал, что в племянника, гендиректора завода, выстрелил случайно, когда тот пытался отобрать ружье. На судебных заседаниях он признал вину за убийство бухгалтера, выстрел в племянника он и его защита просила переквалифицировать на причинение смерти по неосторожности. Свидетели по уголовному делу рассказали суду, что Шарапов убивал молча. Предварительно обвиняемый предупредил внука, чтобы тот не приезжал на завод в день трагедии.