Павел Малков наградил рязанцев, занесенных на Доску почета

28 апреля в правительстве состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета Рязанской области. В церемонии приняли участие первый зампред правительства региона Анна Рослякова, зампредседателя Рязанской областной Думы Николай Макариков, председатель регионального союза организаций профсоюзов Инна Калашникова, руководители областных министерств и ведомств, депутаты, представители общественных объединений, трудовых коллективов предприятий и организаций из разных муниципальных образований.

Павел Малков наградил рязанцев, занесенных на Доску почета. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

28 апреля в правительстве состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о занесении на Доску почета Рязанской области. В церемонии приняли участие первый зампред правительства региона Анна Рослякова, зампредседателя Рязанской областной Думы Николай Макариков, председатель регионального союза организаций профсоюзов Инна Калашникова, руководители областных министерств и ведомств, депутаты, представители общественных объединений, трудовых коллективов предприятий и организаций из разных муниципальных образований.

Отмечается, что Доска почета Рязанской области обновляется ежегодно. На ней размещены 60 граждан и организаций, которые добились выдающихся результатов в своей деятельности в прошлом году. Это представители разных отраслей, в том числе реального сектора экономики, государственного управления, местного самоуправления, науки, образования, культуры и искусства, спорта, ЖКХ, сферы социальной защиты, правоохранительных структур, а также те, кто активно занимается благотворительной и общественной работой.

«Большое спасибо вам за все, что делаете. Гордимся успехами каждого, и всех тех, кто вносит вклад в развитие Рязанского региона. Патриотизм, любовь к Родине сегодня сплотили многих. В этом сила нашего народа. Труд на благо родного края тоже объединяет. Желаю всем новых профессиональных успехов и побед», — отметил Малков.

В числе занесенных на Доску почета Рязанской области региональное отделение общественного движения «Волонтеры Победы», которое очень активно развивается. Всего за три месяца этого года к нему присоединилось около 2000 рязанцев. Члены этого движения реализуют проекты по сохранению исторической памяти, развитию добровольческой работы, занимаются просветительской деятельностью, помогают ветеранам. Свидетельство получила также Антонина Сергеевна Ишина из регионального отделения Союза женщин России. Она помогает воинским частям и мирным жителям в зоне спецоперации, объединила женсоветы муниципалитетов для сбора гуманитарной помощи участникам СВО. Окская птицефабрика обеспечивает рабочими местами жителей региона, входит в пятерку крупнейших в стране. В прошлом году компанией получен рекордный результат — произведен 1 млрд 343 млн куриных яиц. Завод точного литья — высокотехнологичное литейное производство, постоянно наращивает мощности, ведет большую работу по импортозамещению, выпускает комплектующие для тракторов, детали для двигателей локомотивов, запчасти для трамваев. Качественная продукция поставляется на ведущие предприятия страны. Оба предприятия оказывают помощь участникам СВО. Комплексный центр соцобслуживания «Семья» реализует много полезных программ, направленных на поддержку семей с детьми, молодых родителей, семей участников спецоперации, работает многофункциональный семейный центр.