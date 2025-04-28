Опубликованы открытые варианты ЕГЭ 2025 года
Материалы по 15 предметам, размещенные на сайте ФИПИ, помогут выпускникам дополнительно подготовиться к экзамену. По каждой из дисциплин доступен для ознакомления один вариант. Также потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на экзамене, выпускникам поможет Открытый банк заданий ЕГЭ.
Опубликованы открытые варианты ЕГЭ 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Материалы по 15 предметам, размещенные на сайте ФИПИ, помогут выпускникам дополнительно подготовиться к экзамену.
По каждой из дисциплин доступен для ознакомления один вариант.
Также потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на экзамене, выпускникам поможет Открытый банк заданий ЕГЭ.