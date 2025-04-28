Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды
Холодной воды не будет c 9:50 до 17:00 по адресам: улица Березовая, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1л, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 8, 10, 12; улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33, 33 корпус 1; улица Черновицкая, дома №№ 25 корпус 1, 25 корпус 2, 27 корпус 2, 27 корпус 3.
Несколько улиц в Рязани остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
Холодной воды не будет c 9:50 до 17:00 по адресам:
- улица Березовая, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1л, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 8, 10, 12;
- улица Гоголя, дома №№ 29, 31, 33, 33 корпус 1;
- улица Черновицкая, дома №№ 25 корпус 1, 25 корпус 2, 27 корпус 2, 27 корпус 3.