На службу в рязанское УФСИН поступили три щенка немецкой овчарки
Животные были выращены в племенном питомнике служебного собаководства ИК-9 УФСИН России по Воронежской области. «Ежевика, Ероха и Ермак встанут в скором будущем на защиту интересов государства, выполняя особо-важные задачи по выбранному для них направлению. Впереди у щенков социальная адаптация среди своих старших товарищей, многоразовое кормление приготовленными кормами, занятия по расписанию и много интересного», — говорится в сообщении. Отмечается, что щенков подбирали для молодых специалистов-кинологов, с учетом рекомендаций специалистов племенного питомника.
На службу в рязанское УФСИН поступили три щенка немецкой овчарки. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Животные были выращены в племенном питомнике служебного собаководства ИК-9 УФСИН России по Воронежской области.
«Ежевика, Ероха и Ермак встанут в скором будущем на защиту интересов государства, выполняя особо-важные задачи по выбранному для них направлению. Впереди у щенков социальная адаптация среди своих старших товарищей, многоразовое кормление приготовленными кормами, занятия по расписанию и много интересного», — говорится в сообщении.
Отмечается, что щенков подбирали для молодых специалистов-кинологов, с учетом рекомендаций специалистов племенного питомника.