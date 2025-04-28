На Первомайском проспекте в Рязани образовалась крупная пробка
По словам очевидцев, машины на Первомайском проспекте стоят в пробке уже 20 минут. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», на участке дороги произошло одно ДТП. Также на Первомайском проспекте ведут дорожные работы на Троицком мосту.
На Первомайском проспекте в Рязани образовалась крупная пробка. Об этом 28 апреля в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели.
По их словам, машины на Первомайском проспекте стоят в пробке уже 20 минут.
Согласно данным сервиса «Яндекс карты», на участке дороги произошло одно ДТП. Также на Первомайском проспекте идет ремонт Троицкого моста.