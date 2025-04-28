На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП с экскаватором

Авария случилась в понедельник, 28 апреля. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и экскаватор «Вольво». Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», движение по Московскому шоссе затруднено.