На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП с экскаватором
Авария случилась в понедельник, 28 апреля. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и экскаватор «Вольво». Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», движение по Московскому шоссе затруднено.
На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Авария случилась в понедельник, 28 апреля. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и экскаватор «Вольво».
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Согласно данным сервиса «Яндекс карты», движение по Московскому шоссе затруднено.