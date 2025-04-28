На выставке на Дальнем Востоке крышка люка бронетранспортера убила ребенка
На выставке на Дальнем Востоке крышка люка бронетранспортера убила ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".
Трагедия произошла в Комсомольске-на-Амуре на выставке трофейной техники ВСУ и Североатлантического альянса.
По данным канала, четырехлетний ребенок подошел к американскому БТР М113. Задний люк откинулся и ударил ребенка по голове.
Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и скончался.
«Ребенок совсем маленький, по технике не лазил, стоял смотрел. Отец стоял рядом. Кто-то из детей пролез через люк внутрь спереди изнутри дернул ручки и бронированный люк упал на голову ребенку. Сейчас съехались все, ограждения выставляют, но к сожалению поздно», — рассказала каналу подписчица.