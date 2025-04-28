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МТС и онлайн-кинотеатр KION составили подборку фильмов для майских праздников

МТС, цифровая экосистема, и онлайн-кинотеатр KION составили подборку фильмов, которые станут отличным сопровождением к майским праздникам. На выбор рязанцев — комедии и драмы, советская классика и американская сказочная история.

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964). 6+

Комедия, которую обожали и пионеры, и их родители, стала семейным фильмом вот уже нескольких поколений. Непутевого Костю Иночкина исключают из лагеря, но он боится огорчить бабушку и возвращаться домой не решается. Вместо этого он прячется на территории лагеря, пока его товарищи таскают ему еду и помогают скрываться от взрослых. История о подпольной жизни пионера полна острого юмора и образов эпохи оттепели.

«Республика ШКИД» (1966). 6+

Еще одна знаковая оттепельная комедия о пронырливой детворе — фильм Геннадия Полоки, снятый по автобиографической повести двух бывших детдомовцев. Действие разворачивается в голодные 1920-е: по улицам Петрограда шныряют беспризорники, которых время от времени отлавливают и отправляют в приюты. Юные герои попадают в школу-коммуну имени Достоевского — знаменитую ШКИД. Мальчишки учатся честному труду, чтобы с достоинством прожить свою жизнь, и впервые узнают, что такое власть и система.

«Кудряшка Сью» (1991). 12+

О честном труде и темной жизни улиц размышляли не только в советском кино. Трогательная история о бездомной сиротке Сью и ее попечителе Билле — обаятельном аферисте с добрым сердцем. Он учит девочку мелким уловкам, чтобы та могла выживать на улицах Чикаго. Однажды удача поворачивается к ним лицом: небольшая авантюра приводит их в дом успешной женщины-адвоката, и это меняет жизнь всех троих. Фильм с треском провалился в прокате, но в России картина, наоборот, обрела статус культовой.

«Октябрьское небо» (1999). 6+

1957 год. Гомер Хикэм (Джейк Джилленхол), впечатлившись запуском первого орбитального спутника, решает собрать и запустить ракету самому. Но есть несколько проблем: он живет в маленьком провинциальном городке, не работает в NASA, учится в школе. Еще и строгий отец (Крис Купер) не поддерживает энтузиазма и наставляет ребенка на путь истинный, что в его понимании означает стать шахтером, как он сам. Но упорный труд и умение стоять на своем приводят юного ракетостроителя-любителя к большим высотам.

«Волшебная страна» (2004). 12+

История, вдохновленная жизнью Джеймса Барри, автора «Питера Пэна». В центре сюжета — зарождение сказки, способной менять реальность. Барри знакомится с овдовевшей женщиной Сильвией и ее четырьмя детьми. В это время у него самого жизнь трещит по швам. Именно дружба с этой семьей вдохновляет Барри на создание своего знаменитого цикла повестей — одного из самых фантастических миров детской литературы. Фильм получил семь номинаций на «Оскар».

"Мой папа — Барышников" (2011). 12+

Добрая, трогательная и ироничная история взросления на фоне позднесоветской Москвы. Застенчивый и робкий Боря Фишкин учится в хореографическом училище, мечтает о балетной славе и искренне верит, что его папа — сам Михаил Барышников, бежавший в 70-е на Запад. Отца он никогда не видел: мама говорит, что папа «на секретном задании», а сам Боря уверен: и лицо, и судьба у него, как у великого артиста. Фильм точно улавливает атмосферу перестройки — с ее модой, подпольной торговлей, очередями и духом перемен — и изящно балансирует между ностальгией, комедией и светлой грустью.

Справка:

Сервис МТС KION — это онлайн-кинотеатр и интерактивное телевидение для любого устройства: ПК и телевизора, планшета или смартфона. Сервис предлагает большой каталог контента, включающий фильмы, в том числе собственные эксклюзивные премьеры, мультфильмы, сериалы и более 200 телеканалов.