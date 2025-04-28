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Мошенник под видом сотрудника ФСБ похитил у рязанца более 100 тысяч
Аферист заявил, что деньги на карте мужчины находятся под угрозой. В целях безопасности он предложил пенсионеру купить телефон с СИМ-картой и перечислить на новый номер сбережения. Пенсионер сделал все по инструкции. Затем злоумышленники дистанционно установили на телефон мужчины приложение, с помощью которого тот, приложив карту к банкомату, перевел 160 тысяч рублей на счет мошенников. Полицейские начали расследование.

Мошенник под видом сотрудника ФСБ обманул 65-летнего пенсионера в Сараевском районе. Об этом 28 апреля сообщает ИД «Пресса».

Аферист заявил, что деньги на карте мужчины находятся под угрозой. В целях безопасности он предложил пенсионеру купить телефон с СИМ-картой и перечислить на новый номер сбережения. Пенсионер сделал все по инструкции.

Затем злоумышленники дистанционно установили на телефон мужчины приложение, с помощью которого тот, приложив карту к банкомату, перевел 160 тысяч рублей на счет мошенников.

Полицейские начали расследование.