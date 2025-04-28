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Матвиенко резко высказалась о зарплатах молодых учителей в России
«Зарплата молодого учителя не просто неконкурентна — на нее невозможно содержать семью. Вы знаете, что разносчик пиццы получает порядка 130 тысяч, а молодой учитель — 25-30 тысяч рублей», — заявила она на заседании Совета законодателей. Матвиенко добавила, что из 1,1 млн выпускников педагогических вузов только 40% устраивается на работу по профессии. Отмечается, что это связано с оплатой их труда, а не с тем, что они не хотят быть педагогами.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко резко высказалась о зарплатах молодых учителей в России. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сайт Госдумы.

«Зарплата молодого учителя не просто неконкурентна — на нее невозможно содержать семью. Вы знаете, что разносчик пиццы получает порядка 130 тысяч, а молодой учитель — 25-30 тысяч рублей», — заявила она на заседании Совета законодателей.

Матвиенко добавила, что из 1,1 млн выпускников педагогических вузов только 40% устраивается на работу по профессии. Отмечается, что это связано с оплатой их труда, а не с тем, что они не хотят быть педагогами.

Главу Совфеда поддержал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он заявил, что вопрос оплаты труда учителей находится в работе Минпросвещения и Минфина. По его мнению, решению проблемы, в частности, будет способствовать появление в школах типовых штатных расписаний.