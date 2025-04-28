ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области
Рейды направлены на пресечение нарушений ПДД водителями при проезде железнодорожных переездов. Рязанцев призвали быть осторожными, потому что на этих местах повышенная опасность.
В понедельник, 28 апреля, сотрудники ГАИ проведут рейды на железнодорожных переездах. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в соцсетях.
Рейды направлены на пресечение нарушений ПДД водителями при проезде железнодорожных переездов.
Рязанцев призвали быть осторожными, потому что на этих местах повышенная опасность.