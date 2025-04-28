Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
11°
Чтв, 01
12°
Птн, 02
ЦБ USD 81.56 -0.99 30/04
ЦБ EUR 93.17 -0.01 30/04
Нал. USD 84.00 / 83.00 29/04 18:25
Нал. EUR 95.23 / 96.00 29/04 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
Вчера 16:45
1 766
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
22 061
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
10 665
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
16 888
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Эксперты рассказали, где живут самые дисциплинированные заемщики

Самыми дисциплинированными регионами, которые меньше всего допускают просроченную задолженность по кредитам, стали Северо-Западный и Сибирский федеральные округа, такую статистику предоставил ВТБ. В целом по итогам первого квартала 2025 года ситуация с просроченной задолженностью остается стабильной. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Просроченная задолженность

Наименьшее количество переходов в просроченную задолженность по беззалоговым кредитам 30+ дней зафиксировано в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах.

При этом в Северо-Западном округе также отмечается наименьшая доля поздней просрочки (90+ дней). Крупнейшие города России — Москва и Санкт-Петербург — демонстрируют средний уровень просроченной задолженности по сравнению с другими федеральными округами.

По залоговым кредитам жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов показывают наименьшую склонность к допущению просрочек.

Скорость погашения просроченной задолженности

Быстрее всего гасят просроченную задолженность жители Дальневосточного федерального округа — первые 80% заемщиков делают это спустя 13 дней в залоговом сегменте и 17 дней — в беззалоговом.

«На фоне повышения процентных ставок клиенты стали более ответственно подходить к кредитованию: это привело к снижению среднего размера выдач кредитов в прошлом году. Например, в Москве средний чек выдачи в беззалоговом сегменте составил 489 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 356 тыс. рублей. Динамика погашения задолженности варьируется в зависимости от региона, но в целом ситуация остается стабильной», — отметил Георгий Горшков.