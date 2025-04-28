Эксперты рассказали, где живут самые дисциплинированные заемщики

Самыми дисциплинированными регионами, которые меньше всего допускают просроченную задолженность по кредитам, стали Северо-Западный и Сибирский федеральные округа, такую статистику предоставил ВТБ. В целом по итогам первого квартала 2025 года ситуация с просроченной задолженностью остается стабильной. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Просроченная задолженность

Наименьшее количество переходов в просроченную задолженность по беззалоговым кредитам 30+ дней зафиксировано в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах.

При этом в Северо-Западном округе также отмечается наименьшая доля поздней просрочки (90+ дней). Крупнейшие города России — Москва и Санкт-Петербург — демонстрируют средний уровень просроченной задолженности по сравнению с другими федеральными округами.

По залоговым кредитам жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов показывают наименьшую склонность к допущению просрочек.

Скорость погашения просроченной задолженности

Быстрее всего гасят просроченную задолженность жители Дальневосточного федерального округа — первые 80% заемщиков делают это спустя 13 дней в залоговом сегменте и 17 дней — в беззалоговом.

«На фоне повышения процентных ставок клиенты стали более ответственно подходить к кредитованию: это привело к снижению среднего размера выдач кредитов в прошлом году. Например, в Москве средний чек выдачи в беззалоговом сегменте составил 489 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 356 тыс. рублей. Динамика погашения задолженности варьируется в зависимости от региона, но в целом ситуация остается стабильной», — отметил Георгий Горшков.