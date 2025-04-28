Бывшая узница концлагеря из Новомичуринска поделилась историей освобождения

Мария Михайловна родилась в небольшом селе Калужской области и в момент начала войны ей было четыре года. В 1941 году ее родное село оккупировали фашисты, которые поселились в домах местных жителей. Несмотря на разные отношения оккупантов, Мария вспоминает, что некоторые из них были более человечными и даже делились пищей.

Бывшая узница концлагеря из Новомичуринска Мария Егорова поделилась своей историей освобождения. Сюжет вышел на телеканале ГТРК «Ока».

Мария Егорова — Ветеран Великой Отечественной войны. 88-летняя Мария Егорова рассказала о своих тяжелых переживаниях в нацистском концлагере и о том, как она и ее семья смогли выжить в условиях ужасов войны.

Мария Михайловна родилась в небольшом селе Калужской области и в момент начала войны ей было четыре года. В 1941 году ее родное село оккупировали фашисты, которые поселились в домах местных жителей. Несмотря на разные отношения оккупантов, Мария вспоминает, что некоторые из них были более человечными и даже делились пищей.

«Немцы были разные, которые заселяли. Одна партия, я помню, была более дружелюбная, даже один котелок каши, который они готовили, нам отдавали, один сами съедали», — рассказала пенсионерка.

Семье удалось сбежать в соседнюю деревню, но вскоре они попали под контроль финских войск, которые выгоняли людей на мороз и отправляли в концлагерь Брянской области. Воспоминания о тех днях остались яркими: бабушка Марии грела руки внучки в своем полушубке, пытаясь защитить ее от холода.

В концлагере условия жизни были ужасными: узников заставляли работать до изнеможения, а за непослушание их жестоко наказывали. Мария Егорова вспомнила о голоде и болезни — брюшной тиф унес жизни многих детей, но ей и ее семье удалось выжить благодаря поддержке матери.

После перевода из одного лагеря в другой семья оказалась в Беларуси, где их освободили советские солдаты. Военные помогли им восстановиться после пережитого и посоветовали не спешить возвращаться домой до окончания войны.

«Говорили: не торопитесь домой, у вас там ничего нет, все разрушено, вы там с голоду умрете все равно. Как все закончится, то будете уже все восстанавливать, а сейчас не возвращайтесь. И так мы до 45 года. В 45-м мы вернулись на родину», — рассказала Егорова.