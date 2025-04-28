Брянскую область атаковали более 100 БПЛА, есть погибший

Брянскую область атаковали более 100 БПЛА ночью 28 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Жители Брянска рассказали, что взрывы над городом начались около 1:40 ночи. Были видны яркие вспышки в небе и слышен звук БПЛА.

Кроме того, как отметили в посте, под атаку попали города Новозыбков и Клинцы.

Минимум четыре автомобиля сгорели на парковке на Красноармейской улице после атаки ВСУ по Брянску. На Почепской улице сгорел жилой одноэтажный дом.

Отмечается, что в результате атаки на Брянскую область один человек погиб, есть раненый.