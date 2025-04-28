Более 600 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю
С 21 по 27 апреля в травмпункте БСМП оказали помощь 608 пациентам. Из них 128 человек обратились за помощью с переломами, 218 — с ушибами, 117 — с растяжениями, 48 — с ранами.
Более 600 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
С 21 по 27 апреля в травмпункте БСМП оказали помощь 608 пациентам. Из них 128 человек обратились за помощью с переломами, 218 — с ушибами, 117 — с растяжениями, 48 — с ранами.