Биолог предупредил жителей Центральной России о возможном нашествии комаров

По словам биолога, из-за прошедшей мягкой зимы число самок и отложенных ими яиц, успешно перенесших зиму, скорее всего, больше, чем обычно. «Если наполнятся весенние лужи и будет тепло, да, можно предположить, что через две-три недели выйдет действительно очень большое одновременно количество кровососущих комаров», — сказал Марьинский. Он добавил, что если весна будет жаркая и сухая или очень холодная, то количество комаров будет не будет таким большим.

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский предупредил жителей Центральной России о возможном нашествии комаров в ближайшие недели. Об этом он 27 апреля сообщил РИА Новости.

По словам биолога, из-за прошедшей мягкой зимы число самок и отложенных ими яиц, успешно перенесших зиму, скорее всего, больше, чем обычно.

«Если наполнятся весенние лужи и будет тепло, да, можно предположить, что через две-три недели выйдет действительно очень большое одновременно количество кровососущих комаров», — сказал Марьинский.

Он добавил, что если весна будет жаркая и сухая или очень холодная, то количество комаров не сильно увеличится.

Как отметил биолог, в тех центральных регионах европейской России, где уже есть весенние лужи, развитие личинок кровососущих комаров началось.