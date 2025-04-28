73-летняя рязанка отдала мошенникам полмиллиона рублей

Как рассказала женщина, ей по телефону позвонил неизвестный и представился юристом «Комитета банковского надзора». Он сообщил, что мошенники завладели данными СНИЛСа пенсионерки и теперь имеют доступ к ее счетам. Кроме того, неизвестный заявил, что накопления переведут в пользу одной из недружественных стран. Лже-юрист пригрозил рязанке уголовной ответственностью за финансирование иностранной армии. Далее он потребовал снять все накопления с банковского счета, собрать имеющиеся дома наличные и отправиться к ближайшему банкомату. Женщина выполнила все указания и перевела на «безопасный» счет 530 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В Рязани 73-летняя пенсионерка отдала мошенникам 530 тысяч рублей. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как рассказала женщина, ей по телефону позвонил неизвестный и представился юристом «Комитета банковского надзора». Он сообщил, что мошенники завладели данными СНИЛСа пенсионерки и теперь имеют доступ к ее счетам.

Кроме того, неизвестный заявил, что накопления переведут в пользу одной из недружественных стран.

Лже-юрист пригрозил рязанке уголовной ответственностью за финансирование иностранной армии. Далее он потребовал снять все накопления с банковского счета, собрать имеющиеся дома наличные и отправиться к ближайшему банкомату.

Женщина выполнила все указания и перевела на «безопасный» счет 530 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».