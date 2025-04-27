В Рязанской области сгорел дом

Отмечается, что ЧП случилось в субботу, 26 апреля, в деревне Финяево Михайловского муниципального округа. На тушение выезжали шесть человек личного состава и три единицы спецтехники. Площадь пожара составила 72 кв. метра. Предварительная причина — неисправность дымохода отопительной печи.