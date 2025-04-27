В Рязанской области при пожаре погиб мужчина
Отмечается, что ЧП случилось в субботу, 26 апреля, в поселке Тума Клепиковского района. Возгорание произошло в квартире. Площадь пожара составила 84 кв. метра. По данным ведомства, погиб мужчина 1954 года рождения.
В Рязанской области при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что ЧП случилось в субботу, 26 апреля, в поселке Тума Клепиковского района.
Возгорание произошло в квартире. Площадь пожара составила 84 кв. метра.
По данным ведомства, погиб мужчина 1954 года рождения.