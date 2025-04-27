Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 28 апреля
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы 16 м/с. Температура воздуха по области ночью −5…−0°С, днем +6…+11°С.
В Рязанской области 28 апреля похолодает до -5 градусов. Информация появилась на сайте регионального МЧС.
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы 16 м/с.
Температура воздуха по области ночью −5…−0°С, днем +6…+11°С.