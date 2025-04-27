Синоптики рассказали о погоде на майские праздники

По его словам, на майские праздники на европейской территории России погода будет холодная. Возможны кратковременные дожди. Ночью температура составит от 0 до плюс пяти градусов, днем — около 10 градусов тепла.

Синоптики рассказали о погоде на майские праздники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эксперта Романа Вильфанда.

По его словам, на европейской территории России погода будет холодная. Возможны кратковременные дожди.

Ночью температура составит от нуля до плюс пяти градусов, днем — около 10 градусов тепла.