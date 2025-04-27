Рязанцев предупредили о дорожных работах в центре города

Отмечается, что в ночь с 27 на 28 апреля планируются работы по фрезерованию слоя старого асфальта на участке от пересечения с улицей Ленина до площади Соборной. На время ремонта установят соответствующие дорожные знаки.