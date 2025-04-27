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Родители рязанских выпускников рассказали, куда собираются поступать их дети
67% опрошенных отметили, что их дети выбирают ВУЗ, и 6% — колледж. Самое популярное направление среди абитуриентов вузов в 2025 году — информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 23% респондентов. На втором месте — инженерные специальности (15%). На третьей строке — профессия врача (10%).

Родители рязанских выпускников рассказали, куда собираются поступать их дети. Опрос провел сервис SuperJob.

67% опрошенных отметили, что их дети выбирают ВУЗ, и 6% — колледж. Самое популярное направление среди абитуриентов вузов в 2025 году — информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 23% респондентов.

На втором месте — инженерные специальности (15%). На третьей строке — профессия врача (10%).

Получить высшее образование в области фундаментальной или прикладной науки собираются дети 7% респондентов, еще столько же рассказали о том, что ребенок планирует стать учителем, у 5% дети готовятся стать юристами.