В Рязанской области полицейские раскрыли кражу со взломом

По предварительной информации полиции, 60-летний мужчина и 42-летняя женщина неоднократно вместе выпивали. Во время одного из визитов злоумышленник заметил дома у односельчанки электрический самовар и решил купить похожий. Но не нашел. Тогда мужчина решил похитить его у знакомой. Когда хозяйка покинула дом, злоумышленник взломал дверь и забрал самовар. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В селе Незнаново Кораблинского округа полицейские раскрыли кражу со взломом. Об этом в субботу, 26 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

По предварительной информации полиции, 60-летний мужчина и 42-летняя женщина неоднократно вместе выпивали. Во время одного из визитов злоумышленник заметил дома у односельчанки электрический самовар и решил купить похожий. Но не нашел.

Тогда мужчина решил похитить его у знакомой. Когда хозяйка покинула дом, злоумышленник взломал дверь и забрал самовар.

Мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.