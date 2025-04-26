В Рязанской области ночью объявляли угрозу атаки БПЛА
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорилось в сообщении РСЧС. В 3:35 в регионе отменили угрозу атаки беспилотников.
В Рязанской области 26 апреля в 00:24 объявляли угрозу атаки БПЛА. Соответствующая информация размещена в приложении «МЧС России».
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорилось в сообщении РСЧС.
В 3:35 в регионе отменили угрозу атаки беспилотников.