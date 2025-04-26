В рязанской квартире случился пожар
Информация о пожаре в квартире на улице Шереметьевской поступила 26 апреля в 10:41. В 11:06 возгорание локализовали на площади три квадратных метра. В 11:22 пожар ликвидировали. На месте работало четыре единицы техники и 12 человек. Пострадавших нет.
В рязанской квартире случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре в квартире на улице Шереметьевской поступила 26 апреля в 10:41.
В 11:06 возгорание локализовали на площади три квадратных метра. В 11:22 пожар ликвидировали.
На месте работало четыре единицы техники и 12 человек.
Пострадавших нет.