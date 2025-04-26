В Рязани произошел пожар
Информация о пожаре поступила 25 апреля в 1:47. Он случился в квартире на улице Электрозаводской. Площадь возгорания составила два квадратных метра. По предварительной информации ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.
В Рязани горела квартира. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
Информация о пожаре поступила 25 апреля в 1:47. Загорелся кухонный уголок в квартире на улице Электрозаводской.
В тушении участвовали девять человек и три единицы техники.
Площадь возгорания составила два квадратных метра.
По предварительной информации ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Пострадавших нет.