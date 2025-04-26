В Рязани мужчина уснул с включенной плитой и едва не спровоцировал пожар

Инцидент произошел в доме № 3 на улице Медицинской. Отмечается, что мужчина оставил на плите кастрюлю и уснул. В доме произошло сильное задымление. «Спал так, что его разбудили пожарные, попавшие в квартиру через окно», — говорится в сообщении. По словам очевидцев, пожарные уехали, полицейские берут объяснения с хозяина квартиры. «Все системы противопожарной безопасности дома отработали в штатном режиме. Они и „вызвали“ огнеборцев, ведь дом заселен частично», — заключили в посте.

В Рязани мужчина уснул с включенной плитой и едва не спровоцировал пожар. Об этом 26 апреля сообщили в Telegram-канале «Рязанский репортер».

Инцидент произошел в доме № 3 на улице Медицинской. Отмечается, что мужчина оставил на плите кастрюлю и уснул. В доме произошло сильное задымление.

«Спал так, что его разбудили пожарные, попавшие в квартиру через окно», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, пожарные уехали, полицейские берут объяснения с хозяина квартиры.

«Все системы противопожарной безопасности дома отработали в штатном режиме. Они и „вызвали“ огнеборцев, ведь дом заселен частично», — заключили в посте.

Фото: Telegram-канал «Рязанский репортер»