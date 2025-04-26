В центре Рязани Range Rover врезался в ограждение после ДТП
ДТП произошло на улице Краснорядской. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. После аварии Range Rover врезался в дорожное ограждение. На месте происшествия работала скорая. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани Range Rover врезался в ограждение после ДТП. Об этом 26 апреля сообщили в соцсетях.
ДТП произошло на улице Краснорядской. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. После аварии Range Rover врезался в дорожное ограждение.
На месте происшествия работала скорая. Данных о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+"