Умерла актриса, озвучившая Каркушу, Степашку и Хрюшу в «Спокойной ночи, малыши»
Актрисе было 84 года. Причина смерти не указана. Она окончила театроведческий факультет ГИТИСа в 1970 году. Поступила в труппу театра в 1964 году. Творческий путь начала в качестве актрисы-травести. За 55 лет службы в театре актриса сыграла более 60 ролей. В послужном списке Светланы Харлап работы в телепередачах «Спокойной ночи, малыши», где она подарила свой голос персонажам Хрюши, Степашки и Каркуше, и «АБВГДейке». Кроме того, актриса озвучила множество кино и мультфильмов.
Умерла советская и российская актриса театра и кино, мастер озвучивания и дублирования Светлана Харлап. Об этом в субботу, 26 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ).
Актрисе было 84 года. Причина смерти не указана.
Она окончила театроведческий факультет ГИТИСа в 1970 году. Светлана Харлап поступила в труппу театра в 1964 году.
Творческий путь начала в качестве актрисы-травести. За 55 лет службы в театре актриса сыграла более 60 ролей.
Актриса озвучила множество кино и мультфильмов. В послужном списке Светланы Харлап также работы в телепередачах «АБВГДейка» «Спокойной ночи, малыши». В последней она озвучивала Хрюшу, Степашку и Каркушу.
Фото: Telegram-канал Российского Молодежного театра
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