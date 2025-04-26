Умерла актриса, озвучившая Каркушу, Степашку и Хрюшу в «Спокойной ночи, малыши»

Актрисе было 84 года. Причина смерти не указана. Она окончила театроведческий факультет ГИТИСа в 1970 году. Поступила в труппу театра в 1964 году. Творческий путь начала в качестве актрисы-травести. За 55 лет службы в театре актриса сыграла более 60 ролей. В послужном списке Светланы Харлап работы в телепередачах «Спокойной ночи, малыши», где она подарила свой голос персонажам Хрюши, Степашки и Каркуше, и «АБВГДейке». Кроме того, актриса озвучила множество кино и мультфильмов.

Умерла советская и российская актриса театра и кино, мастер озвучивания и дублирования Светлана Харлап. Об этом в субботу, 26 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ).

Актрисе было 84 года. Причина смерти не указана.

Она окончила театроведческий факультет ГИТИСа в 1970 году. Светлана Харлап поступила в труппу театра в 1964 году.

Творческий путь начала в качестве актрисы-травести. За 55 лет службы в театре актриса сыграла более 60 ролей.

Актриса озвучила множество кино и мультфильмов. В послужном списке Светланы Харлап также работы в телепередачах «АБВГДейка» «Спокойной ночи, малыши». В последней она озвучивала Хрюшу, Степашку и Каркушу.

Фото: Telegram-канал Российского Молодежного театра