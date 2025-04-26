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Сын замдиректора ЦРУ погиб в зоне СВО в составе ВС РФ
Как рассказал его отец Ларри Глосс The Washington Post, Майкл Глосс участвовал в боях на стороне России и погиб в ДНР. В ЦРУ заявили, что трагедия произошла весной 2024 года, отметив, что молодой человек, «страдал психическими расстройствами». NBC отмечает, что семья погибшего публиковала некролог, из которого следовало, что Майкл умер «во время путешествия по Восточной Европе». Его отец рассказал, что о гибели сына семье сообщил сотрудник консульской службы Госдепа. До этого они якобы не знали, где молодой человек находится. Он погиб 4 апреля 2024 года от «обильной потери крови» в результате артиллерийского обстрела.

В 2024 году в зоне боевых действий на Украине погиб 21-летний сын замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины Майкл Глосс. Об этом сообщил 26 апреля «Ъ» со ссылкой на NBC и The Washington Post.

Молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ после визита в Россию в 2023 году. Майкл погиб в ДНР 4 апреля 2024 года от «обильной потери крови» в результате артиллерийского обстрела, говорилось в свидетельстве о смерти, выданном российской стороной.

В ЦРУ заявили, что молодой человек «страдал психическими расстройствами».

NBC отмечает, что семья погибшего публиковала некролог, из которого следовало, что Майкл умер «во время путешествия по Восточной Европе». Его отец Ларри Глосс рассказал, что о гибели сына семье сообщил сотрудник консульской службы Госдепа. До этого они якобы не знали, где молодой человек находится.

«Он погиб, прибежав на помощь раненому товарищу, пытаясь защитить его», — добавил отец Майкла.

Он также подтвердил, что сын боролся с психическим заболеванием большую часть жизни. Похороны прошли в декабре.

Фото: из личного архива Michael Alexander Gloss