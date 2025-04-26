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Россиян предупредили об изменениях в графике выплат пенсий
Отмечается, что в начале мая россиян ждут две сокращенные рабочие недели из-за майских праздников, поэтому график выплат пенсий меняется. Тем, кто получает средства через банк, их начислят следующим образом: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, деньги поступят 29-30 апреля или 5-7 мая; если дата с 6 по 8 мая, выплаты будут 6-8 мая (8 мая нерабочий день, возможен перенос); если дата с 9 по 11 мая, средства поступят 5-7 мая. Тем, кто получает пенсию через почту, деньги перечислят следующим образом: если обычная дата получения с 1 по 5 мая, выплаты 29-30 апреля или 2-3 мая (если почта работает 6 дней); если дата с 6 по 11 мая, выплаты 5-7 мая или 10 мая (по 6-дневному графику почты). Для получающих на дом — график аналогичен почтовому.

Россиян предупредили об изменениях в графике выплат пенсий. Об этом сообщило РИА Новости в субботу, 26 апреля, со ссылкой на члена комитета Госдумы по соцполитике Екатерину Стенякину.

Отмечается, что в начале мая россиян ждут две сокращенные рабочие недели из-за майских праздников, поэтому график выплат пенсий меняется.

Тем, кто получает средства через банк, их начислят следующим образом:

  • если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, деньги поступят 29-30 апреля или 5-7 мая;
  • если дата с 6 по 8 мая, выплаты будут 6-8 мая (8 мая нерабочий день, возможен перенос);
  • если дата с 9 по 11 мая, средства поступят 5-7 мая.

Тем, кто получает пенсию через почту, деньги перечислят следующим образом:

  • если обычная дата получения с 1 по 5 мая, выплаты будут 29-30 апреля или 2-3 мая (если почта работает 6 дней);
  • если дата с 6 по 11 мая, пенсию перечислят 5-7 мая или 10 мая (по 6-дневному графику почты).

Для получающих на дом — график аналогичен почтовому.