Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий
Об этом он сообщил на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По словам Дмитрия Пескова, во время разговора в пятницу, 26 апреля, Владимир Путин повторил, что РФ готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без предварительных условий.
Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом без предварительных условий. Об этом он сообщил на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, во время разговора в пятницу, 26 апреля, Владимир Путин повторил, что РФ готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без предварительных условий.