Пострадавшего в ДТП в Пителинском районе водителя санавиация доставила в ОКБ
ДТП произошло 26 апреля, около двух часов ночи, на дороге Шацк — Касимов, недалеко от села Потапьево. Отмечается, что водитель Lada Granta не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель и пассажир в возрасте 25-ти лет были доставлены в Сасовский ММЦ с травмами различной степени тяжести. Утром, как отметили в публикации, водителя на вертолете санавиации из Сасова отправили в Рязанскую ОКБ с черепно-мозговой травмой.
Пострадавшего в ДТП водителя санавиация доставила в Рязанскую ОКБ. Об этом сообщает ИД «Пресса».
ДТП произошло 26 апреля, около двух часов ночи, недалеко от села Потапьево Пителинского округа.
Отмечается, что водитель Lada Granta не справился с управлением и съехал в кювет.
Он и пассажир в возрасте 25-ти лет были доставлены в Сасовский ММЦ с травмами различной степени тяжести.
Утром, как отметили в публикации, водителя на вертолете санавиации из Сасова отправили в Рязанскую ОКБ с черепно-мозговой травмой.