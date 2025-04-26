Опубликован прогноз погоды на 27 апреля в Рязанской области
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер будет северо-западный, северный, до 16 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -5, 0 °C, днем — +5, +10°С.
Опубликован прогноз погоды на 27 апреля в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки.
Ветер будет северо-западный, северный, до 16 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит -5, 0 °C, днем — +5, +10°С.