Около жилых домов в Рязани загорелась мусорка
Пожар случился на улице Гагарина. По словам очевидцев, неизвестные подожгли мусор. На кадрах видно пламя и столб дыма. На месте происшествия работали пожарные. Официально информацию не комментировали.
Около жилых домов в Рязани загорелась мусорка. Об этом 26 апреля сообщили в соцсетях.
Пожар случился на улице Гагарина. По словам очевидцев, неизвестные подожгли мусор. На кадрах видно пламя и столб дыма.
На месте происшествия работали пожарные.
Официально информацию не комментировали.
Фото и видео: Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани»