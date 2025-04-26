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Около жилых домов в Рязани загорелась мусорка
Пожар случился на улице Гагарина. По словам очевидцев, неизвестные подожгли мусор. На кадрах видно пламя и столб дыма. На месте происшествия работали пожарные. Официально информацию не комментировали.

Около жилых домов в Рязани загорелась мусорка. Об этом 26 апреля сообщили в соцсетях.

Пожар случился на улице Гагарина. По словам очевидцев, неизвестные подожгли мусор. На кадрах видно пламя и столб дыма.

На месте происшествия работали пожарные.

Официально информацию не комментировали.

Фото и видео: Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани»