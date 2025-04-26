На Южной окружной в Рязани произошло серьезное ДТП

Авария случилась в субботу, 26 апреля. На опубликованных кадрах видно, что после ДТП легковушка получила серьезные механические повреждения — у нее разбита передняя часть. На месте происшествия работала реанимация. Официальная информация уточняется.